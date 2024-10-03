В США не раскрыли суть плана Зеленского, но отметили, что в нем есть интересные вещи

Выступление спикера Госдепа США Мэтью Миллера. Фото: Голос Америки

В США предложенный Владимиром Зеленским План победы оценивают достаточно положительно, отмечая, что в нем содержатся "продуктивные меры". По крайней мере, несколько интересных и конструктивных вещей для себя заметил Госдеп.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа из США.

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Поскольку украинская сторона, по словам пресс-секретаря Госдепа Мэтью Миллера, не обнародовала план, то более подробно раскрывать его детали США не могут.

"Мы получили этот план, мы его рассмотрели, нашли в нем несколько конструктивных шагов", — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

В то же время Миллер отметил, что План победы включает не только шаги, которые предпримет Украина, но и действия, которые будут осуществляться другими государствами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Соединенные Штаты. В его рамках он представил План победы главе Белого дома Джо Байдену, кандидатам в президенты страны Дональду Трампу и Камали Гаррис и другим влиятельным американским политикам.

Впоследствии руководитель Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что План победы, который Владимир Зеленский представил в США, состоит из военной и дипломатической частей.