Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Є конструктивні речі — як в Держдепі США оцінили План перемоги Зеленського arrow

Є конструктивні речі — як в Держдепі США оцінили План перемоги Зеленського

3 жовтня 2024 03:00
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В США не розкрили суть плану Зеленського, але зазначили, що в ньому є цікаві речі
Виступ речника Держдепа США Метью Міллера. Фото: Голос Америки
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У США запропонований Володимиром Зеленським План перемоги оцінюють доволі позитивно, зазначаючи, що в ньому містяться "продуктивні заходи".  Принаймні декілька цікавих та конструктивних речей для себе помітив Держдеп. 

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформ з США.

Читайте також:

Що саме кажуть в США про план Зеленського

Оскільки українська сторона, за словами речника Держдепу Метью Міллера, не оприлюднювала подробиць, то більш докладно розкривати деталі плану США не можуть.

"Ми отримали цей план, ми його розглянули, знайшли у ньому кілька конструктивних кроків", — заявив представник зовнішньополітичного відомства США. 

Водночас, Міллер зазначив, що План перемоги включає не лише кроки, які зробить Україна, а й дії, які будуть здійснюватися іншими державами. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Сполучених Штатів. У його рамках він представив План перемоги очільнику Білого дому Джо Байдену, кандидатам у президенти країни Дональду Трампу та Камалі Гарріс й іншим впливовим американським політикам.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що План перемоги, який Володимир Зеленський презентував у США, складається з військової та дипломатичної частин

Володимир Зеленський США Україна війна в Україні План перемоги України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 Сантехніки теж потрібні на фронті — скільки їм платитимуть в "Азові"

03:00 Є конструктивні речі — як в Держдепі США оцінили План перемоги Зеленського

Новина з відео

02:30 Рекрутинг до ЗСУ — які професії зараз найпопулярніші серед добровольців

01:32 Львівські капітани ЗСУ ділились закритою інформацією з колегами — що вирішив суд

01:30 З цими хворобами очей та вух не мобілізують до ЗСУ —  точний список діагнозів

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

00:55 Кількість жертв у Харкові зросла — фото наслідків потрапляння КАБів армії РФ

00:33 Збірна України через травми залишилася без чотирьох гравців перед Лігою Націй

00:30 Фінансування ТЦК — які реальні зарплати отримують працівники центрів

00:08 В AP вбачають відступ з Вугледару наслідком відмови Україні атакувати вглиб РФ

00:07 Нардепка заявила, що прожитковий мінімум в бюджеті занижений втричі

03:26 Сантехніки теж потрібні на фронті — скільки їм платитимуть в "Азові"

03:00 Є конструктивні речі — як в Держдепі США оцінили План перемоги Зеленського

Новина з відео

02:30 Рекрутинг до ЗСУ — які професії зараз найпопулярніші серед добровольців

01:32 Львівські капітани ЗСУ ділились закритою інформацією з колегами — що вирішив суд

01:30 З цими хворобами очей та вух не мобілізують до ЗСУ —  точний список діагнозів

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

00:55 Кількість жертв у Харкові зросла — фото наслідків потрапляння КАБів армії РФ

00:33 Збірна України через травми залишилася без чотирьох гравців перед Лігою Націй

00:30 Фінансування ТЦК — які реальні зарплати отримують працівники центрів

00:08 В AP вбачають відступ з Вугледару наслідком відмови Україні атакувати вглиб РФ

00:07 Нардепка заявила, що прожитковий мінімум в бюджеті занижений втричі

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня