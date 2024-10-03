В США не розкрили суть плану Зеленського, але зазначили, що в ньому є цікаві речі

Виступ речника Держдепа США Метью Міллера. Фото: Голос Америки

У США запропонований Володимиром Зеленським План перемоги оцінюють доволі позитивно, зазначаючи, що в ньому містяться "продуктивні заходи". Принаймні декілька цікавих та конструктивних речей для себе помітив Держдеп.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформ з США.

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Оскільки українська сторона, за словами речника Держдепу Метью Міллера, не оприлюднювала подробиць, то більш докладно розкривати деталі плану США не можуть.

"Ми отримали цей план, ми його розглянули, знайшли у ньому кілька конструктивних кроків", — заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

Водночас, Міллер зазначив, що План перемоги включає не лише кроки, які зробить Україна, а й дії, які будуть здійснюватися іншими державами.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Сполучених Штатів. У його рамках він представив План перемоги очільнику Білого дому Джо Байдену, кандидатам у президенти країни Дональду Трампу та Камалі Гарріс й іншим впливовим американським політикам.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що План перемоги, який Володимир Зеленський презентував у США, складається з військової та дипломатичної частин.