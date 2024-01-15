Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

Марсовое поле во Львове, где захоронены погибшие украинские воины. Фото: Facebook Дмитрия Лиховия

В случае гибели военнослужащего ВСУ государство выплачивает семье погибшего 15 миллионов гривен. Эта сумма делится поровну между родителями, детьми/иждивенцами и мужем (женой).

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Выплата за погибшего военного

По словам Козятинского, в случае, когда военнослужащий погибает, его семья получит единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен.

Кроме того, дополнительно выплачивается премия в размере 100 тысяч гривен за последний месяц службы.

Кто получает деньги за погибшего военнослужащего

Эта сумма, объяснил военный медик, делится поровну на всех получателей.

В их список входят родители, муж (жена), дети и содержанцы.

Проблемы с премиями, как решить

В целом, отметил Дмитрий Козятинский, все денежное довольствие выплачивается в Вооруженных силах стабильно и вовремя.

"В некоторых подразделениях иногда возникают проблемы с премиями или оздоровительными, однако это всегда результат непрофессионализма на месте и быстро решается разговором личного характера с начфином", — добавил военнослужащий ВСУ.

Напомним, что в 2024 году в Украине выплаты военнослужащим будут формироваться на основе зарплаты и различных премий в зависимости от характера выполняемых задач в сфере обороны. Размер получаемых средств также будет определяться местом службы, родом войск, воинским званием и должностью мобилизованного военного.