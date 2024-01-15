Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

Марсове поле у Львові, де поховані загиблі українські воїни. Фото: Facebook Дмитра Лиховія

У випадку загибелі військовослужбовця ЗСУ держава виплачує сім’ї загиблого 15 мільйонів гривень. Ця сума ділиться порівну між батьками, дітьми/утриманцями та чоловіком (дружиною).

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Виплата за загиблого військового

За словами Козятинського, у випадку, коли військовослужбовець гине, його сім’я отримає одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.

Крім того, додатково виплачується премія у розмірі 100 тисяч гривень за останній місяць служби.

Хто отримує гроші за загиблого військовослужбовця

Ця сума, пояснив військовий медик, ділиться порівну на усіх отримувачів.

До їхнього списку входять батьки, чоловік (дружина), діти та утриманці.

Проблеми з преміями, як вирішити

В цілому, зазначив Дмитро Козятинський, усе грошове забезпечення виплачується в Збройних силах стабільно і вчасно.

"В деяких підрозділах іноді виникають проблеми з преміями чи оздоровчими, проте це завжди результат непрофесійності на місці й швидко вирішується розмовою особистого характеру з начфіном", — додав військовослужбовець ЗСУ.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні виплати військовослужбовцям формуватимуться на основі зарплати та різноманітних премій, залежно від характеру виконуваних завдань у сфері оборони. Розмір отримуваних коштів також визначатиметься місцем служби, родом військ, військовим званням та посадою мобілізованого військового.