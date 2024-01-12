Каков главный принцип службы в ВСУ — рассказ военного

Украинские военные на фронте. Фото: 92 ОШБр имени Ивана Сирко

Служба в Вооруженных Силах Украины отличается, в зависимости от подразделения. Но вновь прибывшим мобилизованным необходимо помнить, что им придется жить и работать в очень разнообразном коллективе, так что необходимо будет преодолеть стресс и больше общаться.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Командировка заграницу

По словам Козятинского, даже после попадания в воинскую часть военнослужащий может выехать на обучение за пределы Украины.

"Если подразделение вновь создано, вас могут даже отправить за границу на дополнительное КМБ/ согласование", — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Служба в ВСУ

По словам боевого медика, дальнейшая служба в ВСУ, конечно же, будет отличаться в зависимости от подразделения. Но в целом это более или менее одинаковый процесс.

"Определенные моменты всегда остаются постоянными: в ВСУ вам предстоит жить и работать в большом и очень разнообразном коллективе. Недаром говорят, что армия — срез общества", — подчеркнул Дмитрий Козятинский.

Он назвал армию настоящей отдельной экосистемой со своими правилами.

"Поэтому попытайтесь преодолеть стресс и не замыкаться в себе. Как можно больше общайтесь с собратьями и перенимайте их боевой и жизненный опыт. И, пожалуйста, забудьте о снобизме", — подытожил Козятинский.

Напомним, что в Украине набирает популярность мобилизация через рекрутинговые компании, благодаря чему украинцы могут выбрать специальность в ВСУ, наиболее подходящую их преимуществам и умениям.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что рекрутинг не перекроет то количество людей, которое нужно для резерва в ВСУ. По его словам, резерв Украине придется формировать в любом случае.