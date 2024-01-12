Яким є головний принцип служби в ЗСУ — розповідь військового

Українські військові на фронті. Фото: 92 ОШБр імені Івана Сірка

Служба у Збройних силах України відрізняється, в залежності від підрозділу. Але новоприбулим мобілізованим необхідно пам’ятати, що їм доведеться жити і працювати у дуже різноманітному колективі, тож необхідно буде перебороти стрес і більше спілкуватися.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Відрядження закордон

За словами Козятинського, навіть після потрапляння до військової частини військовослужбовець може виїхати на навчання за межі України.

"Якщо підрозділ новостворений, вас можуть навіть відправити за кордон на додаткове КМБ/злагодження", — підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Служба в ЗСУ

За словами бойового медика, подальша служба у ЗСУ, звісно ж, буде відрізнятися, залежно від підрозділу. Але в цілому — це більш-менш однаковий процес.

"Певні моменти завжди залишаються сталими: в ЗСУ вам належить жити й працювати у великому і дуже різноманітному колективі. Недарма кажуть, що армія — зріз суспільства", — наголосив Дмитро Козятинський.

Він назвав армію справжньою окремою екосистемою зі своїми правилами.

"Тож спробуйте перебороти стрес і не замикатися у собі. Якомога більше спілкуйтеся з побратимами та переймайте їх бойовий та життєвий досвід. І, будь ласка, забудьте про снобізм", — підсумував Козятинський.

Нагадаємо, що в Україні набирає популярності мобілізація через рекрутингові компанії, завдяки чому українці можуть обрати спеціальність у ЗСУ, що найбільше підходить їх перевагам і вмінням.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рекрутинг не перекриє ту кількість людей, яка потрібна для резерву у ЗСУ. За його словами, резерв Україні доведеться формувати у будь-якому разі.