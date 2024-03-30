Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Какой специалист пользуется спросом в армии — популярные профессии в "Азов" arrow

Какой специалист пользуется спросом в армии — популярные профессии в "Азов"

30 марта 2024 01:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какой специалист пользуется спросом в армии — популярные профессии в "Азов"
Боец из полка "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарная бригада спецназначения "Азов" нуждается во многих специалистах, как гражданских, так и военных. Так, в армии есть спрос на стрелков, основная обязанность которых — выполнение боевых задач в составе подразделения.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 28 марта.

Читайте также:
Скриншот вакансии Стрелец в полку "Азов" на сайте Work.ua
Скриншот вакансии Стрелец в полку "Азов" на сайте Work.ua

Стрелец в полку "Азов"

У кандидата на должность стрелка требуют хорошую физическую форму, готовность работать в зоне активных боевых действий, мотивацию уничтожать врага и наличие боевого опыта, что будет преимуществом.

Взамен азовцы предлагают:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • оплату труда от 25 до 125 тыс. грн;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что "Азов" нуждается в аналитиках. Кандидату необходим опыт работы с анализом и визуализацией данных, подготовкой отчетов, умение собирать, очищать и организовывать данные.

Также мы сообщали, что полк ищет инженеров по ремонту дронов. В обязанности работника входит ремонт агродронов DJI, дронов DJI, Autel, FPV, а также деталей и комплектующих к ним.

ВСУ
работа
военные
полк "Азов"
мобилизация
вакансии
война в Украине
війна
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом