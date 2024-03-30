Какой специалист пользуется спросом в армии — популярные профессии в "Азов"

Боец из полка "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарная бригада спецназначения "Азов" нуждается во многих специалистах, как гражданских, так и военных. Так, в армии есть спрос на стрелков, основная обязанность которых — выполнение боевых задач в составе подразделения.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 28 марта.

Читайте также:

Скриншот вакансии Стрелец в полку "Азов" на сайте Work.ua

Стрелец в полку "Азов"

У кандидата на должность стрелка требуют хорошую физическую форму, готовность работать в зоне активных боевых действий, мотивацию уничтожать врага и наличие боевого опыта, что будет преимуществом.

Взамен азовцы предлагают:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

оплату труда от 25 до 125 тыс. грн;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что "Азов" нуждается в аналитиках. Кандидату необходим опыт работы с анализом и визуализацией данных, подготовкой отчетов, умение собирать, очищать и организовывать данные.

Также мы сообщали, что полк ищет инженеров по ремонту дронов. В обязанности работника входит ремонт агродронов DJI, дронов DJI, Autel, FPV, а также деталей и комплектующих к ним.