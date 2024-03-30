Який спеціаліст має попит у війську — популярні професії в "Азов"
Легендарна бригада спецпризначення "Азов" потребує багатьох фахівців, як цивільних, так і військових. Так, у війську є попит на стрільців, основний обов'язок яких — виконання бойових задач у складі підрозділу.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 28 березня.
Стрілець в полку "Азов"
У кандидата на посаду стрільця вимагають хорошу фізичну форму, готовність працювати в зоні активних бойових дій, мотивацію нищити ворога та наявність бойового досвіду, що буде перевагою.
Натомість азовці пропонують:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- оплату праці від 25 до 125 тис. грн;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що "Азов" потребує аналітиків. Кандидату потрібен досвід роботи з аналізом та даних, підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо.
Також ми повідомляли, що полк шукає інженерів з ремонту дронів. До обов'язків працівника входить ремонт агродронів DJI, дронів DJI, Autel, FPV, а також деталей та комплектуючих до них.
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