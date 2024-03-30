Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Який спеціаліст має попит у війську — популярні професії в "Азов" arrow

Який спеціаліст має попит у війську — популярні професії в "Азов"

30 березня 2024 01:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Який спеціаліст має попит у війську — популярні професії в "Азов"
Боєць із полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" потребує багатьох фахівців, як цивільних, так і військових. Так, у війську є попит на стрільців, основний обов'язок яких — виконання бойових задач у складі підрозділу.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 28 березня.

Читайте також:
Скриншот вакансії Стрілець в полку "Азов" на сайті Work.ua
Скриншот вакансії Стрілець в полку "Азов" на сайті Work.ua

Стрілець в полку "Азов"

У кандидата на посаду стрільця вимагають хорошу фізичну форму, готовність працювати в зоні активних бойових дій, мотивацію нищити ворога та наявність бойового досвіду, що буде перевагою.

Натомість азовці пропонують:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • оплату праці від 25 до 125 тис. грн;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що "Азов" потребує аналітиків. Кандидату потрібен досвід роботи з аналізом та даних, підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо.

Також ми повідомляли, що полк шукає інженерів з ремонту дронів. До обов'язків працівника входить ремонт агродронів DJI, дронів DJI, Autel, FPV, а також деталей та комплектуючих до них.

ЗСУ
робота
військові
полк "Азов"
мобілізація
вакансії
війна в Україні
війна
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом