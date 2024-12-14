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Какой генерал не выживет в окопе — Жорин о реформе в ВСУ

14 декабря 2024 02:24
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению командира 3 ОШБр, генералы без опыта ничем не помогут ВСУ и их нужно менять
Экскомандир полка АЗОВ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Сегодня проблема ВСУ не только в нехватке техники, людей и боеприпасов, но и в непрофессиональном руководстве на уровне генералитета. Пользы ВСУ от генерала, которому под 60 лет который ни разу не был на фронте — никакой.

Такое мнение в интервью журналистам высказал экс-командир полка АЗОВ, а теперь командир 3 ОШБр Максим Жорин.

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По его словам, от того, что сейчас такого генерала посадить в окоп, ничего не изменится — он погибнет через 5 минут. Все потому, что у таких генералов нет даже базовых навыков, которые имеет обычный пехотинец на линии фронта.

"А вот вырастить сегодняшних боевых полевых командиров до должностей генералов — это решение проблемы. С частью этих генералов, которые есть на сегодняшний день, нам просто нужно откровенно попрощаться. Этих людей нет смысла переучивать", — заявил Жорин.

Однако он отметил, что в ВСУ есть категория реально боевых генералов. Жорин говорит, что лично видел таких генералов на линии фронта, непосредственно интересующихся, понимающих и пытающихся учиться современным методом ведения боя.

"Но это меньшинство, сильно меньшинство. Часть тех генералов — их переучить невозможно. Я не верю вообще в то, что их можно переучить. С ними просто нужно попрощаться и поднять на руководящие должности боевых полевых командиров", — отметил командир 3 ОШБр.

Напомним, Максим Жорин считает, что на расформировании ТЦК и СП могут настаивать только люди, ничего не соображающие в армейской системе. Он заявил, что проблема кроется не в ТЦК и СП, а в коррупции и отношении людей к мобилизационному процессу.

Ранее эксочельщик полка "Азов" прокомментировал слухи о возможной принудительной мобилизации женщин. По его словам, сейчас об этом даже речь не идет, ведь многие женщины готовы служить добровольно.

ВСУ реформы полк "Азов" война в Украине фронт Максим Жорин

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