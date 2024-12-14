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Який генерал не виживе в окопі — Жорін про реформу в ЗСУ

14 грудня 2024 02:24
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На думку командира 3 ОШБр, генерали без досвіду нічим не допоможуть ЗСУ і їх треба міняти
Екскомандир полку АЗОВ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Сьогодні проблема ЗСУ не тільки в нестачі техніки, людей та боєприпасів, але й в непрофесійному керівництві на рівні генералітету. Користі ЗСУ від генерала, якому під 60 років і який жодного разу не був, аж ніякої.

Таку думку в інтерв'ю журналістам висловив екскомандир полку АЗОВ, а тепер командир 3 ОШБр, Максим Жорін.

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За його словами, від того, що зараз такого генерала посадити в окоп, нічого не зміниться — він загине за 5 хвилин. Все тому, що такі генерали не мають навіть базових навичок, які має звичайний піхотинець на лінії фронту. 

"А от зростити сьогоднішніх бойових польових командирів до посад генералів — це розв'язання цієї проблеми. З частиною цих генералів, які є на сьогодні, нам просто треба відверто попрощатись. Цих людей немає сенсу перевчати", — заявив Жорін.

Проте він зазначив, що у ЗСУ є категорія реально бойових генералів. Жорін каже, що особисто бачив таких генералів на лінії фронту, які безпосередньо цікавляться, розуміють і намагаються навчатись сучасним методом ведення бою.

"Але це меншість, сильно меншість. Частину тих генералів їх перевчити неможливо. Я не вірю взагалі в те, що їх можна перевчити. З ними просто треба попрощатися і підняти на керівні посади бойових польових командирів", — зазначив командир 3 ОШБр.

Нагадаємо, Максим Жорін вважає, що на розформуванні ТЦК та СП можуть наполягати лише люди, які нічого не тямлять в армійській системі. Він заявив, що проблема криється не у ТЦК та СП, а в корупції та ставленні людей до мобілізаційного процесу.

Раніше ексочільник полка "Азов" прокоментував чутки про можливу примусову мобілізацію жінок. За його словами, зараз про це навіть не йдеться, адже багато жінок готові служити добровільно.

ЗСУ реформи полк "Азов" війна в Україні фронт Максим Жорін

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