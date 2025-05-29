Какие проблемы, кроме российской армии, есть у Украины — объяснение от основателя "Азова" Билецкого

Какие проблемы, кроме армии РФ, есть у Украины — мнение Билецкого
Украинцы — специфическая нация, которая имеет большое количество положительных черт. Правда, есть и недостатки, которые мешают строить государство.
Об этом в эфире "ВІДДУШІВДУШУ" в четверг, 29 мая, сообщил основатель "Азова" и 3-й ОШБр, командир 3-го армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий.
Какие проблемы, кроме российской армии, есть у Украины
Билецкий отметил, что преимуществами украинцев являются инициативность, нестандартное мышление и умение с минимальным количеством ресурсов сделать много. Отрицательными сторонами являются лень и анархизм.
"Украинский анархизм — следствие безгосударственности нации, тотальное отсутствие уважения к любым иерархиям. Вот мы решили, что иерархия — это что-то московское.... Иерархии существуют где угодно: на производстве, в нациях, религиях, государствах — в чем угодно. Западные страны строятся на уважении к иерархиям. У нас этого абсолютно нет", — заявил Билецкий.
Также он добавил, что после того, как украинцы получат государство, то есть победят в войне с РФ, им надо будет учиться быть государственной нацией.
Ранее Андрей Билецкий отметил, что 3-я ОШБр удерживает более 50 километров фронта на харьковском направлении. Российские войска несут немалые потери.
Также мы сообщали, что Андрей Билецкий прошел путь от узника СИЗО до командира армейского корпуса. В 2014 году он участвовал в освобождении Мариуполя.
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