Які проблеми, крім російської армії, є в України — пояснення від засновника "Азова" Білецького

Андрій Білецький. Фото: pravda.com

Українці — специфічна нація, яка має велику кількість позитивних рис. Щоправда, є й недоліки, які заважають будувати державу.

Про це в ефірі "ВІДДУШІВДУШУ" в четвер, 29 травня, повідомив засновник "Азова" та 3-ї ОШБр, командир 3-го армійського корпусу, полковник Андрій Білецький.

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Білецький зазначив, що перевагами українців є ініціативність, нестандартне мислення та вміння з мінімальною кількістю ресурсів зробити багато. Негативними сторонами є лінь і анархізм.

"Український анархізм — наслідок бездержавності нації, тотальна відсутність поваги до будь-яких ієрархій. От ми вирішили, що ієрархія — це щось московське.... Ієрархії існують будь-де: на виробництві, в націях, релігіях, державах — у чому завгодно. Західні країни будуються на повазі до ієрархій. У нас цього абсолютно немає", — заявив Білецький.

Також він додав, що після того, як українці здобудуть державу, тобто переможуть у війні із РФ, їм треба буде навчатися бути державною нацією.

Раніше Андрій Білецький зазначив, що 3-я ОШБр утримує понад 50 кілометрів фронту на харківському напрямку. Російські війська зазнають чималих втрат.

Також ми повідомляли, що Андрій Білецький пройшов шлях від в'язня СІЗО до командира армійського корпусу. У 2014 році він брав участь у звільненні Маріуполя.