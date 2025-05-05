Военный объяснил, какие привилегии должны быть у бойцов

Максим Несмиянов. Фото: Максим Несмиянов/Facebook

Государство должно обеспечивать военных медицинским страхованием. По состоянию на сейчас адекватного доступа к лечению нет даже у бойцов, которые потеряли здоровье на фронте.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 5 мая, сообщил военнослужащий Максим Несмиянов.

Реклама

Читайте также:

Медицинское страхование для военнослужащих

Военный отметил: на данный момент нет ни медицинской страховки, ни растаможки автомобилей, зато везде есть очереди и бюрократия.

"Ты пойди запишись на какой-то рентген. Там очередь, везде очередь. Почему нельзя людям (военным, — Ред.) сказать: "Вы выполнили (долг перед государством, — Ред.). Вы отдали свое здоровье". Почему нельзя как-то стимулировать..." — заявил Несмиянов.

По его мнению, стимулировать бойцов нужно привилегиями, в том числе и медицинским страхованием.

Напомним, военнослужащие, которые проходят повторный курс лечения, имеют право на дополнительные выплаты. Правда, это касается только тех бойцов, которые лечатся из-за ранения.

Ранее инструктор сообщил, что должно быть в аптечке военнослужащего. Оказание первой помощи может спасти бойцу жизнь, поэтому важно, чтобы под рукой были необходимые для этого средства.