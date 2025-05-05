Військовий пояснив, які привілеї мають бути в бійців

Максим Несміянов. Фото: Максим Несміянов/Facebook

Держава має забезпечувати військових медичним страхуванням. Станом на зараз адекватного доступу до лікування немає навіть у бійців, які втратили здоров'я на фронті.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в понеділок, 5 травня, повідомив військовослужбовець Максим Несміянов.

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Військовий наголосив: наразі немає ані страховки, ані розмитнення автомобілів, зате скрізь є черги та бюрократія.

"Ти піди запишися на якийсь рентген. Там черга, всюди черга. Чому не можна людям (військовим, — Ред.) сказати: "Ви виконали (обов'язок перед державою, — Ред.). Ви віддали своє здоров'я". Чому не можна якось стимулювати..." — заявив Несміянов.

На його думку, стимулювати бійців потрібно привілеями, зокрема й медичним страхуванням.

Нагадаємо, військовослужбовці, які проходять повторний курс лікування, мають право на додаткові виплати. Щоправда, це стосується лише тих бійців, які лікуються через поранення.

Раніше інструктор повідомив, що має бути в аптечці військовослужбовця. Надання першої допомоги може врятувати бійцю життя, тому важливо, аби під рукою були необхідні для цього засоби.