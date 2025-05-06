Если закупать оружие у местных производителей в Украине. то на выделенные ЕС средства можно закупить значительно больше оружия, считает Андрюс Кубилюс

Военная помощь из Европы для ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ЕС пообещали удвоить военную помощь Украине, если РФ не захочет заключить мир. Страны Евросоюза могут значительно увеличить военную поддержку Украины, если президент США Дональд Трамп не убедит диктатора РФ Путина быстро прекратить боевые действия.

Об этом в соцсети X заявил европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

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Сообщение Андрюса Кубилюса. Фото: Скриншот

По его словам, до сих пор ЕС и США предоставляли Киеву военную помощь на сумму около 40 млрд евро в год, но эти средства можно использовать более эффективно, направив их на закупку более дешевого вооружения непосредственно у украинских производителей.

"Это фактически удвоило бы объем оружия, которое Украина получает за те же 40 млрд евро. Реальная стоимость нашей поддержки выросла бы до 80 млрд евро", — написал Кубилюс.

Он также напомнил, что страны ЕС имеют новый инструмент для помощи Украине - они могут использовать оборонные кредиты, чтобы финансировать военные закупки для Киева.

"Именно так формула "Мир через силу" может по-настоящему работать на практике. Кредиты — это сила для Украины!" — подытожил Кубилюс.

В рамках масштабного плана по перевооружению, который в этом году приняли в ЕС, Европейская комиссия предоставит кредиты на 150 млрд евро с целью обеспечить быстрые совместные закупки и производство вооружений.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Украина может получить около 1,8 млн единиц снарядов в рамках "Чешской инициативы". В прошлом году Чехия сильно помогла Вооруженным силам Украины с боеприпасами.

Также мы информировали, что во время встречи президентов Украины и Чехии стороны обсудили создание украинско-чешской школы F-16.