Якщо закуповувати зброю у місцевих виробників в Україні. то на виділені ЄС кошти можна закупити значно більше зброї, вважає Андрюс Кубілюс

Військова допомога з Європи для ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ЄС пообіцяли подвоїти військову допомогу Україні, якщо РФ не захоче укласти мир. Країни Євросоюзу можуть значно збільшити військову підтримку України, якщо президент США Дональд Трамп не переконає диктатора РФ Путіна швидко припинити бойові дії.

Про це у соцмережі X заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

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Повідомлення Андрюса Кубілюса. Фото: Скриншот

За його словами, досі ЄС та США надавали Києву військову допомогу на суму близько 40 млрд євро на рік, але ці кошти можна використовувати ефективніше, спрямувавши їх на закупівлю дешевшого озброєння безпосередньо в українських виробників.

"Це фактично подвоїло б обсяг зброї, яку Україна отримує за ті ж 40 млрд євро. Реальна вартість нашої підтримки зросла б до 80 млрд євро", — написав Кубілюс.

Він також нагадав, що країни ЄС мають новий інструмент для допомоги Україні — вони можуть використовувати оборонні кредити, щоб фінансувати військові закупівлі для Києва.

"Саме так формула "Мир через силу" може по-справжньому працювати на практиці. Кредити — це сила для України!" — підсумував Кубілюс.

У рамках масштабного плану з переозброєння, який цього року ухвалили в ЄС, Європейська комісія надасть кредити на 150 млрд євро з метою забезпечити швидкі спільні закупівлі та виробництво озброєнь.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році Україна може отримати близько 1,8 млн одиниць снарядів у межах "Чеської ініціативи". Торік Чехія сильно допомогла Збройним силам України з боєприпасами.

Також ми інформували, що під час зустрічі президентів України та Чехії сторони обговорили створення українсько-чеської школи F-16.