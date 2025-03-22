Обмен пленными — что сказали военные РФ об условиях содержания в плену в Украине

Российские пленные военные. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Перед большим обменом пленными 19 марта представители Офиса омбудсмена общались с российскими военными. Граждане страны-оккупанта заявили, что жалоб относительно условий содержания нет.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 22 марта.

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По словам российских военнопленных, никаких жалоб на условия содержания они не имеют — говорят, что мясо ели, посылки и письма получали.

"Все они подтверждают, что жалоб на пребывание в плену не имеют. Раз в три месяца их постоянно посещают работники МККК, также россияне имели возможность получать и передавали письма родным. Пленным предоставлялась вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Лубинец подчеркнул, что Украина удерживает пленных в соответствии с нормами международного гуманитарного права и ожидает, что Россия также будет достойно содержать украинских военнопленных и допускать к ним представителей МККК.

"Вылечили, нормально. На ноги поставили", — рассказывает один из российских военнопленных.

Напомним, 19 марта Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными. 175 украинских защитников вернулись домой, еще 22 бойца были освобождены благодаря отдельным мероприятиям вне официального обмена.

Также мы писали, что за время полномасштабной войны удалось освободить из плена РФ 4 306 граждан Украины.