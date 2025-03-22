Обмін полоненими — що сказали військові РФ про умови утримання у полоні в Україні

Російські полонені військові. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Перед великим обміном полоненими 19 березня представники Офісу омбудсмана спілкувалися з російськими військовими. Громадяни країни-окупанта заявили, що скарг щодо умов утримання не мають.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у суботу, 22 березня.

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За словами російських військовополонених, жодних скарг на умови утримання вони не мають — кажуть, що м’ясо їли, посилки та листи отримували.

"Усі вони підтверджують, що скарг на перебування у полоні не мають. Раз на три місяці їх постійно відвідують працівники МКЧХ, також росіяни мали змогу отримувати та передавали листи рідним. Полоненим надавалася вся необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Лубінець підкреслив, що Україна утримує полонених відповідно до норм міжнародного гуманітарного права і очікує, що Росія також буде гідно утримувати українських військовополонених і допускати до них представників МКЧХ.

"Вилікували, нормально. На ноги поставили", — розповідає один із російських військовополонених.

Нагадаємо, 19 березня Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими. 175 українських захисників повернулися додому, ще 22 бійці були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційним обміном.

Також ми писали, що за час повномасштабної війни вдалося звільнити з полону РФ 4 306 громадян України.