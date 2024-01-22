Как в ВСУ получить отпуск — рассказ военного

Военные на вокзале. Фото: 24 Канал/Михаил Палинчак

Военнослужащий для того, чтобы получить отпуск, должен согласовать его с командиром, а также написать рапорт. В начале и конце отпуска военный должен проштамповать отпускное письмо в территориальном центре комплектования того региона, где он будет проводить отпуск.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Согласование командира

По словам Козятинского, для того чтобы получить отпуск, военнослужащий должен согласовать это со своим командиром и написать рапорт.

"Причем одновременно в отпуск может уйти не более 30% личного состава определенной категории", — подчеркнул боевой медик.

Отпуск и ТЦК

"При написании рапорта вы должны указать адрес, по которому будете проходить отпуск, а по прибытии и отбытии отметиться в местном ТЦК", — рассказал Козятинский.

В территориальном центре комплектования военнослужащему проштампуют отпускное письмо.

Фактически, объяснил боевой медик, нужно просто прийти в ТЦК в начале и конце отпуска, а проводить его можно где угодно.

Напомним, в декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.