Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Как в ВСУ получить отпуск — рассказ военного arrow

Как в ВСУ получить отпуск — рассказ военного

22 января 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как в ВСУ получить отпуск — рассказ военного
Военные на вокзале. Фото: 24 Канал/Михаил Палинчак
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Военнослужащий для того, чтобы получить отпуск, должен согласовать его с командиром, а также написать рапорт. В начале и конце отпуска военный должен проштамповать отпускное письмо в территориальном центре комплектования того региона, где он будет проводить отпуск.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Согласование командира

По словам Козятинского, для того чтобы получить отпуск, военнослужащий должен согласовать это со своим командиром и написать рапорт.

"Причем одновременно в отпуск может уйти не более 30% личного состава определенной категории", — подчеркнул боевой медик.

Отпуск и ТЦК

"При написании рапорта вы должны указать адрес, по которому будете проходить отпуск, а по прибытии и отбытии отметиться в местном ТЦК", — рассказал Козятинский.

В территориальном центре комплектования военнослужащему проштампуют отпускное письмо.

Фактически, объяснил боевой медик, нужно просто прийти в ТЦК в начале и конце отпуска, а проводить его можно где угодно.

Напомним, в декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.

ВСУ
отпуск
армия
военные
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

8 января 2024

06:40 Сколько стоит 1 г золота в Украине — цена на драгоценные металлы в январе

Актуальное по теме