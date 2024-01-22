Як у ЗСУ отримати відпустку — розповідь військового

Військові на вокзалі. Фото: 24 Канал/Михайло Палінчак

Військовослужбовець для того, аби отримати відпустку, має погодити її з командиром, а також написати рапорт. На початку та в кінці відпустки військовий має проштампувати відпускний лист у територіальному центрі комплектування того регіону, де він проводитиме відпустку.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Погодження командира

За словами Козятинського, для того, аби отримати відпустку, військовослужбовець має погодити це зі своїм командиром і написати рапорт.

"Причому одночасно у відпустку може піти не більше 30% особового складу певної категорії", — наголосив бойовий медик.

Відпустка і ТЦК

"Під час написання рапорту ви маєте зазначити адресу, за якою будете проходити відпустку, а по прибутті та відбутті відмітитись в місцевому ТЦК", — розповів Козятинський.

У територіальному центрі комплектування військовослужбовцю проштампують відпускний лист.

Фактично, пояснив бойовий медик, треба просто прийти в ТЦК на початку та в кінці відпустки, а проводити її можна де завгодно.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток.