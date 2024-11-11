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Как США будут поддерживать Украину после Байдена — уже есть ответ

11 ноября 2024 00:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
США выполнят все обязательства перед Украиной до конца президентского срока Джо Байдена
Джек Салливан на интервью каналу CBS News. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Украина полностью получит всю помощь, решение о которой было принято Конгрессом и президентом Джо Байденом. Администрация Байдена стремится обеспечить продолжительную поддержку для Украины даже после его президентского срока.

Об этом в интервью каналу CBS News заявил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.

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Салливан подчеркнул, что основная цель политики США — обеспечение максимальной поддержки для Украины, чтобы она могла эффективно защищаться от российской агрессии. США будут продолжать оказывать Украине военную помощь по укреплению ее позиций на поле боя. Украина должна решать когда и как вступать в переговоры с Россией, но США будут стоять на стороне суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также советник президента заверил, что у США есть еще примерно 6 миллиардов долларов, которые будут использованы для поддержки Украины до 20 января. Салливан подчеркнул, что администрация Байдена предоставит Украине всю помощь, утвержденную Конгрессом, и что США продолжат свои обязательства даже после смены администрации.

Салливан отметил, что отход США от поддержки Украины может привести к большей нестабильности в Европе, что в свою очередь ставит под угрозу их обязательства перед союзниками, в частности в Азии. Он подчеркнул, что американская поддержка Украины критически важна не только для самой Украины, но и для общей безопасности Европы.

Так же Салливан подчеркнул, что администрация Байдена стремится обеспечить продолжительную поддержку для Украины даже после его срока, подчеркивая необходимость сохранения постоянных ресурсов для борьбы с российской агрессией. Он также сказал, что поддержка Украины является частью более широкой коалиции, построенной США среди 50 стран.

Напомним, победа на выборах в США республиканца Дональда Трампа ставит под угрозу поставку Украине американского оружия и боеприпасов. Поэтому администрация Байдена пытается переслать нашему государству как можно больше военной помощи к инаугурации нового президента.

Ранее мы писали, что CNN считает, что второй термин Трампа будет кардинально иным. Он окружил себя советниками и чиновниками, полностью разделяющими и поддерживающими его политические взгляды.

Джейк Салливан война в Украине военная помощь США Джо Байден

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