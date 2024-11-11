США виконають всі зобов'язання перед Україну до кінця президентського терміну Джо Байдена

Джек Салліван на інтерв'ю каналу CBS News. Фото: Скриншот

Україна повністю отримає всю допомогу, рішення про яку було прийнято Конгресом та президентом Джо Байденом. Адміністрація Байдена прагне забезпечити тривалу підтримку для України навіть після його президентського терміну.

Про це в інтерв'ю каналу CBS News заявив Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки.

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Салліван наголосив, що основною метою політики США є забезпечення максимальної підтримки для України, щоб вона могла ефективно захищатися від російської агресії. США продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу для зміцнення її позицій на полі бою. Україна має вирішувати, коли і як вступати в переговори з Росією, але США стоятимуть на боці суверенітету і територіальної цілісності України.

Також радник президента запевнив, що США мають ще приблизно 6 мільярдів доларів, які будуть використані для підтримки України до 20 січня. Салліван підкреслив, що адміністрація Байдена надасть Україні всю допомогу, затверджену Конгресом, і що США продовжать свої зобов’язання, навіть після зміни адміністрації.

Салліван зауважив, що відхід США від підтримки України може призвести до більшої нестабільності в Європі, що, своєю чергою, ставить під загрозу їхні зобов'язання перед союзниками, зокрема в Азії. Він наголосив, що американська підтримка України є критично важливою не лише для самої України, а й для загальної безпеки Європи.

Також Салліван підкреслив, що адміністрація Байдена прагне забезпечити тривалу підтримку для України навіть після його терміну, підкреслюючи необхідність збереження постійних ресурсів для боротьби з російською агресією. Він також сказав, що підтримка України є частиною ширшої коаліції, яку США побудували серед 50 країн.

Нагадаємо, перемога на виборах у США республіканця Дональда Трампа ставить під загрозу постачання Україні американської зброї та боєприпасів. Через це адміністрація Байдена намагається переслати нашій державі якнайбільше військової допомоги до інавгурації нового президента.

Раніше ми писали, що CNN вважає, що другий термін Трампа буде кардинально іншим. Він оточив себе радниками та чиновниками, які повністю поділяють та підтримують його політичні погляди.