Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Как оформить отсрочку мужу военнослужащей arrow

Как оформить отсрочку мужу военнослужащей

17 июня 2024 19:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для мужа, жена которого служит в ВСУ, алгоритм действий
Женщина-военнослужащая со своим партнером. Фото: Elle
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации, если его жена служит в армии. Но только при наличии у супругов хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Об этом написал на портале "Юристи.UA" адвокат Сергей Айвазян.

Читайте также:

Жена в армии — право на отсрочку. При одном условии

Право на отсрочку от мобилизации в особый период имеют мужчины, у которых супруги проходят военную службу.

Впрочем, это касается только семей, имеющих, по крайней мере, одного несовершеннолетнего ребенка. Бездетный мужчина, женатый на военнослужащей, права на отсрочку не имеет.

Какие документы нужны

Сергей Айвазян подчеркнул, что для оформления отсрочки по такой причине необходимо предоставить на комиссию соответствующий набор документов.

Речь идет о:

  • свидетельстве о браке;
  • свидетельстве о рождении ребенка;
  • справке о прохождении военной службы мужем (женой);
  • справке о занимаемой должности;
  • выписке из приказа о назначении на должность.

Напомним, что по закону мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Поэтому в Украине участились случаи, когда мать специально отказывается от прав на ребенка, чтобы военнообязанный отец получил отсрочку. Такая "схема" очень рискована, ведь ребенок может попасть в детдом.

Добавим, что декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет не дает мужчинам права на отсрочку от мобилизации.

военнообязанные
отсрочка
мобилизация
мужчины
жена
дети

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор