Отсрочка для мужа, жена которого служит в ВСУ, алгоритм действий

Женщина-военнослужащая со своим партнером. Фото: Elle

Военнообязанный мужчина имеет право на отсрочку от мобилизации, если его жена служит в армии. Но только при наличии у супругов хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Об этом написал на портале "Юристи.UA" адвокат Сергей Айвазян.

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Право на отсрочку от мобилизации в особый период имеют мужчины, у которых супруги проходят военную службу.

Впрочем, это касается только семей, имеющих, по крайней мере, одного несовершеннолетнего ребенка. Бездетный мужчина, женатый на военнослужащей, права на отсрочку не имеет.

Какие документы нужны

Сергей Айвазян подчеркнул, что для оформления отсрочки по такой причине необходимо предоставить на комиссию соответствующий набор документов.

Речь идет о:

свидетельстве о браке;

свидетельстве о рождении ребенка;

справке о прохождении военной службы мужем (женой);

справке о занимаемой должности;

выписке из приказа о назначении на должность.

Напомним, что по закону мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Поэтому в Украине участились случаи, когда мать специально отказывается от прав на ребенка, чтобы военнообязанный отец получил отсрочку. Такая "схема" очень рискована, ведь ребенок может попасть в детдом.

Добавим, что декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет не дает мужчинам права на отсрочку от мобилизации.