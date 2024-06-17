Відстрочка для чоловіка, дружина якого служить в ЗСУ, алгоритм дій

Жінка-військовослужбовиця зі своїм партнером. Фото: Elle

Військовозобов'язаний чоловік має право на відстрочку від мобілізації, якщо його дружина служить в армії. Але лише за умови наявності у подружжя хоча б однієї неповнолітньої дитини.

Про це написав на порталі "Юристи.UA" адвокат Сергій Айвазян.

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Право на відстрочку від мобілізації у особливий період мають чоловіки, у яких дружини проходять військову службу.

Втім, це стосується лише сімей, які мають принаймні одну неповнолітню дитину. Бездітний чоловік, одружений на військовослужбовциці, права на відстрочку не має.

Які документи потрібні

Сергій Айвазян наголосив, що для оформлення відстрочки з такою причиною необхідно надати на комісію відповідний набір документів.

Йдеться про:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження дитини;

довідку про проходження військової служби чоловіком (дружиною);

довідка про займану посаду;

витяг із наказу про призначення на посаду.

Нагадаємо, що згідно з законом чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Через це в Україні почастішали випадки, коли мати спеціально відмовляється від прав на дитину, щоб військовозобов'язаний батько отримав відстрочку. Така "схема" дуже ризикована, адже дитина може потрапити до дитбудинку.

Додамо, що декретна відпустка з догляду за дитиною до досягнення нею трьох років не дає чоловікам права на відстрочку від мобілізації.