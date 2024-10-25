Бои в Курской области — украинские военные написали радиодиктант в Судже (фото)

Бойцы ВСУ пишут радиодиктант в школе российского города Суджа. Фото: ОК "Запад"

В пятницу, 25 октября, в Курской области России бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) написали радиодиктант национального единства. Таким образом, военные немного отвлеклись от дел на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного Командования "Запад".

Читайте также:

Как военные писали радиодиктант в Курской области

В Командовании отмечают, что радиодиктант национального единства писали в школе города Суджа.

"Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады ОК "Запад" приучают врагов любить родной язык 155-м калибром, а вот сегодня немного отвлеклись на написание диктанта", — говорится в сообщении.

Бойцы отмечают, что это элемент "культурной дипломатии".

Украинские военные пишут радиодиктант в Курской области России. Фото: ОК "Запад"

Напомним, решение о проведении радиодиктанта национального единства, несмотря на войну, было принято в начале октября 2022 года.

Также предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE, как писали радиодиктант в одном из столичных книжных магазинов.