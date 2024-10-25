Бої у Курській області — українські військові написали радіодиктант у Суджі (фото)

Як бійці ЗСУ на Курщині писали радіодиктант — фото
У п'ятницю, 25 жовтня, в Курській області Росії бійці Збройних сил України (ЗСУ) написали радіодиктант національної єдності. Таким чином військові трохи відволіклися від справ на фронті.
Про це повідомили у пресслужбі Оперативного Командування "Захід".
Як військові писали радіодиктант на Курщині
У Командуванні зазначають, що радіодиктант національної єдності писали в школі міста Суджа.
"Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади ОК "Захід" привчають ворогів любити рідну мову 155-м калібром, а от сьогодні трохи відволіклись на написання диктанту", — йдеться у повідомленні.
Бійці зазначають, що це є елементом "культурної дипломатії".
Нагадаємо, рішення про проведення радіодиктанту національної єдності, попри війну, було ухвалене на початку жовтня 2022 року.
Також пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE, як писали радіодиктант в одній зі столичних книгарень.
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