Я буду рад, если увижу их в армии, — Залужный о мужчинах, выехавших за границу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: washingtonpost.com

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что будет рад увидеть в рядах ВСУ мужчин, выехавших за границу. Он отметил, что готов организовать для них соответствующую военную подготовку.

Об этом на пресс-конференции сообщил Валерий Залужный.

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Отвечая на вопрос о том, как главком относится к мобилизации украинских мужчин, которые сейчас за границей, он четко ответил, что будет рад видеть их в рядах военных. Залужный добавил, что может даже создать для них соответствующую военную подготовку.

"ВСУ должны воевать и никоим образом не посягать на мирную жизнь наших граждан, включая выехавших за пределы страны. Для этого есть уполномоченные органы центральной исполнительной власти, которые могут принять по ним соответствующие решения. Поэтому я не могу дать им оценку и не буду это делать. Но я буду очень рад, если через некоторое время увижу их в армии, и с большим удовольствием организую им подготовку, даже за границей", — отметил Залужный.

Напомним, недавно Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины, призывного возраста, находящиеся за границей, должны явиться в призывные пункты ВСУ.

Добавим, начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк впоследствии опроверг эту информацию. Умеров в общем говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к ВСУ.