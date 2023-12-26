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Я буду радий, якщо побачу їх у війську, — Залужний про чоловіків, що виїхали за кордон

26 грудня 2023 19:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Я буду радий, якщо побачу їх у війську, — Залужний про чоловіків, що виїхали за кордон
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: washingtonpost.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив що буде радий побачити у лавах ЗСУ чоловіків, що виїхали за кордон. Він зазначив, що готовий організувати для них відповідний військовий вишкіл.

Про це на пресконференції повідомив Валерій Залужний.

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Відповідаючи на питання про те, як головком ставиться до мобілізації українських чоловіків, які зараз за кордоном, він чітко відповів, що буде радий бачити їх в лавах військових. Залужний додав, що може навіть створити для них відповідну військову підготовку.

"ЗСУ мають воювати і жодним чином не посягати на мирне життя наших громадян, включаючи тих, хто виїхав за межі країни. Для цього є уповноважені органи центральної виконавчої влади, які можуть прийняти по них відповідні рішення. Тому я не можу дати їм оцінку і не буду це робити. Але я буду дуже радий, якщо через деякий час побачу їх у війську, і з великим задоволенням організую їм підготовку, навіть за кордоном", — зауважив Залужний.

Нагадаємо, нещодавно Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що усі чоловіки, призовного віку, які знаходяться за кордоном мають з'явитися до призовних пунктів ЗСУ.

Додамо, начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк згодом спростував цю інформацію. Умєров загалом говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до ЗСУ.

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