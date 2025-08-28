ГУР уничтожила инфраструктуру железнодорожной станции Тверь в РФ

Инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь. Фото: источник в ГУР

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в четверг, 28 августа, уничтожили инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь. Атака произошла около пяти утра.

Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки.

Уничтожение инфраструктуры узловой железнодорожной станции Тверь

На видео зафиксировано, что под цистернами с горючим, которые стояли на железнодорожном пути, заложили взрывчатку. Впоследствии произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда.

Взрыв. Фото: источник в ГУР

После этого цистерны были охвачены огнем. Через некоторое время пожар распространился на всю территорию железнодорожной станции.

По словам собеседника в ГУР, атака на узловую станцию России является частью комплекса мероприятий по уничтожению логистических возможностей РФ в снабжении оккупантов горюче-смазочными материалами, боеприпасами и живой силой.

Напомним, 28 августа украинские защитники нанесли удары по военно-экономическим объектам РФ и на временно оккупированных территориях Украины..

А 26 августа в России произошел взрыв на нефтепроводе "Рязань-Москва". В результате этого произошел масштабный пожар.