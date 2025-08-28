ГУР уничтожила инфраструктуру железнодорожной станции Тверь в РФ

ГУР уничтожила инфраструктуру станции Тверь, — источники
Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины в четверг, 28 августа, уничтожили инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь. Атака произошла около пяти утра.
Об этом сообщили источники в Главном управлении разведки.
Уничтожение инфраструктуры узловой железнодорожной станции Тверь
На видео зафиксировано, что под цистернами с горючим, которые стояли на железнодорожном пути, заложили взрывчатку. Впоследствии произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда.
После этого цистерны были охвачены огнем. Через некоторое время пожар распространился на всю территорию железнодорожной станции.
По словам собеседника в ГУР, атака на узловую станцию России является частью комплекса мероприятий по уничтожению логистических возможностей РФ в снабжении оккупантов горюче-смазочными материалами, боеприпасами и живой силой.
Напомним, 28 августа украинские защитники нанесли удары по военно-экономическим объектам РФ и на временно оккупированных территориях Украины..
А 26 августа в России произошел взрыв на нефтепроводе "Рязань-Москва". В результате этого произошел масштабный пожар.
