ГУР знищила інфраструктуру залізничної станції Твер в РФ

Інфраструктура вузлової залізничної станції Твер. Фото: джерело в ГУР

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України у четвер, 28 серпня, знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер. Атака сталася близько пʼятої ранку.

Про це повідомили джерела в Головному управління розвідки.

Знищення інфраструктури вузлової залізничної станції Твер

На відео зафіксовано, що під цистернами з пальним, які стояли на залізничній колії, заклали вибухівку. Згодом стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду.

Вибух. Фото: джерело в ГУР

Після цього цистерни були охоплені вогнем. Через певний час пожежа розповсюдилася на всю територію залізничної станції.

За словами співрозмовника в ГУР, атака на вузлову станцію Росії є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ в постачанні окупантів паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та живою силою.

Нагадаємо, 28 серпня українські захисники завдали ударів по воєнно-економічних об’єктах РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

А 26 серпня в Росії стався вибух на нафтопроводі "Рязань-Москва". Внаслідок цього сталася масштабна пожежа.