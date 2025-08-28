Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ГУР знищила інфраструктуру російської станції Твер, — джерела

ГУР знищила інфраструктуру російської станції Твер, — джерела

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 21:38
ГУР знищила інфраструктуру залізничної станції Твер в РФ
Інфраструктура вузлової залізничної станції Твер. Фото: джерело в ГУР

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України у четвер, 28 серпня, знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер. Атака сталася близько пʼятої ранку.

Про це повідомили джерела в Головному управління розвідки.

Реклама
Читайте також:

Знищення інфраструктури вузлової залізничної станції Твер

На відео зафіксовано, що під цистернами з пальним, які стояли на залізничній колії, заклали вибухівку. Згодом стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду.

Знищення інфраструктури вузлової залізничної станції Твер
Вибух. Фото: джерело в ГУР

Після цього цистерни були охоплені вогнем. Через певний час пожежа розповсюдилася на всю територію залізничної станції.

За словами співрозмовника в ГУР, атака на вузлову станцію Росії є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ в постачанні окупантів паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та живою силою.

Нагадаємо, 28 серпня українські захисники завдали ударів по воєнно-економічних об’єктах РФ та на тимчасово окупованих територіях України.

А 26 серпня в Росії стався вибух на нафтопроводі "Рязань-Москва". Внаслідок цього сталася масштабна пожежа.

війна окупанти ГУР залізниця Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації