ГУР знищила інфраструктуру залізничної станції Твер в РФ

ГУР знищила інфраструктуру російської станції Твер, — джерела
Бійці Головного управління розвідки Міноборони України у четвер, 28 серпня, знищили інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер. Атака сталася близько пʼятої ранку.
Про це повідомили джерела в Головному управління розвідки.
Знищення інфраструктури вузлової залізничної станції Твер
На відео зафіксовано, що під цистернами з пальним, які стояли на залізничній колії, заклали вибухівку. Згодом стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду.
Після цього цистерни були охоплені вогнем. Через певний час пожежа розповсюдилася на всю територію залізничної станції.
За словами співрозмовника в ГУР, атака на вузлову станцію Росії є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ в постачанні окупантів паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та живою силою.
Нагадаємо, 28 серпня українські захисники завдали ударів по воєнно-економічних об’єктах РФ та на тимчасово окупованих територіях України.
А 26 серпня в Росії стався вибух на нафтопроводі "Рязань-Москва". Внаслідок цього сталася масштабна пожежа.
