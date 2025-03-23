Взрывы в Запорожской области 23 марта — подробности от Федорова

Пожар в результате взрыва в городе. Иллюстративное фото: t.me/VentdeCrimee

В Запорожской области гремят сильные взрывы вечером в воскресенье, 23 марта. Сейчас в регионе продолжается воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Взрывы в Запорожской области 23 марта

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава ОВА.

Незадолго до взрывов Федоров предупреждал жителей Запорожской области об угрозе "шахедов".

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Сейчас в связи с очередной атакой РФ в ряде восточных, северо-восточных и юго-восточных областей страны объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине 23 марта. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сильный взрыв прогремел в Одесской области вечером 23 марта. По информации правоохранителей, взрыв произошел в местном управлении полиции, в результате чего один человек погиб, трое получили ранения. В СБУ квалифицировали инцидент как теракт.

Также взрывы в Запорожье гремели и вечером 23 марта. Россия наносила удары по региону КАБами.

Добавим, что в ночь на 23 марта россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате — трое погибших жителей. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте обстрела.