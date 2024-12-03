Грузинский легион сделал заявление по поводу слухов о выезде из Украины

Воины Грузинского легиона. Фото архивное: УНИАН

Бойцы Грузинского национального легиона отреагировали на слухи в СМИ и соцсетях, что они якобы готовы уехать из Украины. Они якобы имели это дела для участия в митингах в Грузии.

Заявление позиции Грузинского легиона обнародовали в соцсети X.

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В заявлении говорится, что недавно российская пропаганда распространила фейковые заявления о намерениях Грузинского легиона вернуться в Грузию, чтобы присоединиться к акции протеста.

"Мы категорически отрицаем эти безосновательные обвинения. Хотя мы полностью поддерживаем справедливое возмущение грузинского народа относительно решения грузинского правительства приостановить прогресс на пути вступления в ЕС, наша борьба остается здесь, в Украине, где находится наш общий враг", — прокомментировали бойцы легиона.

Также в заявлении добавили, что на фронте они будут оставаться до тех пор, пока Украина не одержит победу над Россией.

"Грузинский легион был непоколебим в своей преданности Украине с 2014 года и будет продолжать противостоять российской агрессии. Наша преданность победе Украины непоколебима, и мы будем оставаться на фронте до тех пор, пока эта цель не будет достигнута", — заявили бойцы.

Напомним, в Грузии недавно возобновились протесты. Жители страны выступают против отказа от евроинтеграции. На протестах уже произошли задержания, среди которых есть журналисты.

Впоследствии ситуация стала обостряться – демонстранты начали бросаться камнями и коктейлями Молотова у силовиков. Силовики в свою очередь применили водометы и слезоточивый газ.