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Грузинський легіон зробив заяву щодо виїзду з України на мітинги

3 грудня 2024 13:49
Анастасія Постоєнко - Редактор
Грузинський легіон зробив заяву щодо чуток про виїзд з України
Воїни Грузинського легіону. Фото архівне: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Бійці Грузинського національного легіону відреагували на чутки в ЗМІ та соцмережах, що вони нібито готові виїхати з України. Вони нібито мали це зробити для участі у мітингах в Грузії

Заяву позиції Грузинського легіону оприлюднили у соцмережі X.

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У заяві йдеться, що нещодавно російська пропаганда поширила фейкові заяви про наміри Грузинського легіону повернутися до Грузії, щоб приєднатися до акції протесту.  

"Ми категорично заперечуємо ці безпідставні звинувачення. Хоча ми повністю підтримуємо справедливе обурення грузинського народу щодо рішення грузинського уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС, наша боротьба залишається тут, в Україні, де знаходиться наш спільний ворог", — прокоментували бійці легіону. 

Також у заяві додали, що на фронті вони залишатимуться доти, поки Україна не здобуде перемогу над Росією.

"Грузинський легіон був непохитним у своїй відданості Україні з 2014 року і продовжуватиме протистояти російській агресії. Наша відданість перемозі України є непохитною, і ми залишатимемося на фронті доти, доки ця мета не буде досягнута", — заявили бійці. 

Нагадаємо, у Грузії нещодавно поновилися протести. Мешканці країни виступають проти відмови від євроінтеграції. На протестах вже відбулися затримання, серед яких є журналісти.

Згодом ситуація стала загострюватися — демонстранти почали кидатися камінням та коктейлями Молотова у силовиків. Силовики своєю чергою застосували водомети та сльозогінний газ. 

фейки Грузія ІПСО протести у Грузії Грузинський легіон

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