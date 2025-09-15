Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Деньги РФ за прекращение огня — Ермак высказал позицию Украины

Деньги РФ за прекращение огня — Ермак высказал позицию Украины

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 00:45
Украину не устраивает обмен денег РФ на прекращение огня на фронте, заявил Андрей Ермак
Андрей Ермак во время панельной дискуссии на Yalta Economic Strategy 2025. Фото: Кадр из видео

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие в мероприятии Yalta Economic Strategy 2025, на котором обсуждались стратегии военного противостояния агрессии РФ. Речь шла, в том числе, и о замороженных в Европе финансовых активах Кремля.

Об этом в своем Telegram написал Андрей Ермак.

Реклама
Читайте также:

Какова позиция Украины по замороженных активах РФ

Глава Офиса президента подчеркнул, что все предложения отдать замороженные российские активы в обмен на прекращение огня не являются предметными, ведь агрессор должен заплатить за эту войну, иначе любой диктатор будет повторять такую же стратегию.

Кроме того, в ходе дискуссии было подчеркнуто, что остановить российскую агрессию можно только силовым путем. Украина, как щит Европы и свободного мира, должна быть обеспечена эффективной системой безопасности, которая включает:

  • сильные и современные Вооруженные Силы Украины;
  • международные гарантии безопасности, поддержку которых уже предоставили 26 государств;
  • эффективные санкции против российской федерации;
  • членство Украины в Европейском Союзе;
  • гарантии восстановления украинской экономики.

Также обсуждался вопрос закрытия украинского неба, что является критически важным не только для безопасности Украины, но и для защиты всех соседей.

Отдельно было отмечено об устойчивой поддержке украинской экономики со стороны американских компаний, 90% которых продолжают свою деятельность в Украине. Это свидетельствует о вере в будущее Украины и ее способности преодолеть все вызовы.

Во время панельной дискуссии Андрей Ермак вел плодотворный разговор с ведущими дипломатическими представителями стран-партнеров: Фабрицио Саджо (дипломатический советник председателя Совета министров Италии), генералом Китом Келлогом (специальный представитель президента США), Гюнтером Заутером (советником Федерального канцлера Германии по вопросам национальной безопасности) и Ксавье Шателем (дипломатический советник президента Франции).

Ранее Андрей Ермак в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE назвал дальнейшие действия Украины в случае, если санкции США усилят санкции против РФ.

Также глава Офиса президента встречался с лидерами ряда стран Европы, которые приехали в Киев. Андрей Ермак сообщил подробности визита.

Офис президента санкции против России Андрей Ермак переговоры война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации