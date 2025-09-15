Украину не устраивает обмен денег РФ на прекращение огня на фронте, заявил Андрей Ермак

Андрей Ермак во время панельной дискуссии на Yalta Economic Strategy 2025. Фото: Кадр из видео

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак принял участие в мероприятии Yalta Economic Strategy 2025, на котором обсуждались стратегии военного противостояния агрессии РФ. Речь шла, в том числе, и о замороженных в Европе финансовых активах Кремля.

Об этом в своем Telegram написал Андрей Ермак.

Реклама

Читайте также:

Какова позиция Украины по замороженных активах РФ

Глава Офиса президента подчеркнул, что все предложения отдать замороженные российские активы в обмен на прекращение огня не являются предметными, ведь агрессор должен заплатить за эту войну, иначе любой диктатор будет повторять такую же стратегию.

Кроме того, в ходе дискуссии было подчеркнуто, что остановить российскую агрессию можно только силовым путем. Украина, как щит Европы и свободного мира, должна быть обеспечена эффективной системой безопасности, которая включает:

сильные и современные Вооруженные Силы Украины;

международные гарантии безопасности, поддержку которых уже предоставили 26 государств;

эффективные санкции против российской федерации;

членство Украины в Европейском Союзе;

гарантии восстановления украинской экономики.

Также обсуждался вопрос закрытия украинского неба, что является критически важным не только для безопасности Украины, но и для защиты всех соседей.

Отдельно было отмечено об устойчивой поддержке украинской экономики со стороны американских компаний, 90% которых продолжают свою деятельность в Украине. Это свидетельствует о вере в будущее Украины и ее способности преодолеть все вызовы.

Во время панельной дискуссии Андрей Ермак вел плодотворный разговор с ведущими дипломатическими представителями стран-партнеров: Фабрицио Саджо (дипломатический советник председателя Совета министров Италии), генералом Китом Келлогом (специальный представитель президента США), Гюнтером Заутером (советником Федерального канцлера Германии по вопросам национальной безопасности) и Ксавье Шателем (дипломатический советник президента Франции).

Ранее Андрей Ермак в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE назвал дальнейшие действия Украины в случае, если санкции США усилят санкции против РФ.

Также глава Офиса президента встречался с лидерами ряда стран Европы, которые приехали в Киев. Андрей Ермак сообщил подробности визита.