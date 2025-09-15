Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Гроші РФ за припинення вогню — Єрмак висловив позицію України

Гроші РФ за припинення вогню — Єрмак висловив позицію України

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 00:45
Україну не влаштовує обмін грошей РФ на припинення вогню на фронті, заявив Андрій Єрмак
Андрій Єрмак під час панельної дискусії на Yalta Economic Strategy 2025. Фото: Кадр з відео

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак взяв участь у заході Yalta Economic Strategy 2025, на якому обговорювались стратегії військового протистояння агресії РФ. Йшлося в тому числі й про заморожені у Європі фінансові активи Кремля.

Про це у своєму Telegram написав Андрій Єрмак.

Реклама
Читайте також:

Яка позиція України по заморожених активах РФ

Голова Офісу президента підкреслив, що всі пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметними, адже агресор має заплатити за цю війну, інакше будь-який диктатор повторюватиме таку ж стратегію.

Крім того, в ході дискусії було підкреслено, що зупинити російську агресію можна лише силовим шляхом. Україна, як щит Європи та вільного світу, має бути забезпечена ефективною системою безпеки, яка включає:

  • сильні та сучасні Збройні Сили України;
  • міжнародні гарантії безпеки, підтримку яких вже надали 26 держав;
  • ефективні санкції проти російської федерації;
  • членство України в Європейському Союзі;
  • гарантії відновлення української економіки.

Також було обговорено питання закриття українського неба, що є критично важливим не лише для безпеки України, а й для захисту всіх сусідів.

Окремо було зазначено про стійку підтримку української економіки з боку американських компаній, 90% яких продовжують свою діяльність в Україні. Це свідчить про віру в майбутнє України та її здатність подолати всі виклики.

Під час панельної дискусії Андрій Єрмак вів плідну розмову з провідними дипломатичними представниками країн-партнерів: Фабріціо Саджо (дипломатичний радник голови Ради міністрів Італії), генералом Кітом Келлогом (спеціальний представник президента США), Гюнтером Заутером (радником Федерального канцлера Німеччини з питань національної безпеки) та Ксав’є Шателем (дипломатичний радник президента Франції).

Раніше Андрій Єрмак в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE назвав подальші дії України у випадку, якщо санкції США посилять санкції проти РФ. 

Також голова Офісу президента зустрічався з лідерами низки країн Європи, які приїхали до Києва. Андрій Єрмак повідомив подробиці візиту

Офіс президента санкції проти Росії Андрій Єрмак переговори війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації