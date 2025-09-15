Україну не влаштовує обмін грошей РФ на припинення вогню на фронті, заявив Андрій Єрмак

Гроші РФ за припинення вогню — Єрмак висловив позицію України
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак взяв участь у заході Yalta Economic Strategy 2025, на якому обговорювались стратегії військового протистояння агресії РФ. Йшлося в тому числі й про заморожені у Європі фінансові активи Кремля.
Про це у своєму Telegram написав Андрій Єрмак.
Яка позиція України по заморожених активах РФ
Голова Офісу президента підкреслив, що всі пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметними, адже агресор має заплатити за цю війну, інакше будь-який диктатор повторюватиме таку ж стратегію.
Крім того, в ході дискусії було підкреслено, що зупинити російську агресію можна лише силовим шляхом. Україна, як щит Європи та вільного світу, має бути забезпечена ефективною системою безпеки, яка включає:
- сильні та сучасні Збройні Сили України;
- міжнародні гарантії безпеки, підтримку яких вже надали 26 держав;
- ефективні санкції проти російської федерації;
- членство України в Європейському Союзі;
- гарантії відновлення української економіки.
Також було обговорено питання закриття українського неба, що є критично важливим не лише для безпеки України, а й для захисту всіх сусідів.
Окремо було зазначено про стійку підтримку української економіки з боку американських компаній, 90% яких продовжують свою діяльність в Україні. Це свідчить про віру в майбутнє України та її здатність подолати всі виклики.
Під час панельної дискусії Андрій Єрмак вів плідну розмову з провідними дипломатичними представниками країн-партнерів: Фабріціо Саджо (дипломатичний радник голови Ради міністрів Італії), генералом Кітом Келлогом (спеціальний представник президента США), Гюнтером Заутером (радником Федерального канцлера Німеччини з питань національної безпеки) та Ксав’є Шателем (дипломатичний радник президента Франції).
