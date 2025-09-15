Україну не влаштовує обмін грошей РФ на припинення вогню на фронті, заявив Андрій Єрмак

Андрій Єрмак під час панельної дискусії на Yalta Economic Strategy 2025. Фото: Кадр з відео

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак взяв участь у заході Yalta Economic Strategy 2025, на якому обговорювались стратегії військового протистояння агресії РФ. Йшлося в тому числі й про заморожені у Європі фінансові активи Кремля.

Про це у своєму Telegram написав Андрій Єрмак.

Яка позиція України по заморожених активах РФ

Голова Офісу президента підкреслив, що всі пропозиції віддати заморожені російські активи в обмін на припинення вогню не є предметними, адже агресор має заплатити за цю війну, інакше будь-який диктатор повторюватиме таку ж стратегію.

Крім того, в ході дискусії було підкреслено, що зупинити російську агресію можна лише силовим шляхом. Україна, як щит Європи та вільного світу, має бути забезпечена ефективною системою безпеки, яка включає:

сильні та сучасні Збройні Сили України;

міжнародні гарантії безпеки, підтримку яких вже надали 26 держав;

ефективні санкції проти російської федерації;

членство України в Європейському Союзі;

гарантії відновлення української економіки.

Також було обговорено питання закриття українського неба, що є критично важливим не лише для безпеки України, а й для захисту всіх сусідів.

Окремо було зазначено про стійку підтримку української економіки з боку американських компаній, 90% яких продовжують свою діяльність в Україні. Це свідчить про віру в майбутнє України та її здатність подолати всі виклики.

Під час панельної дискусії Андрій Єрмак вів плідну розмову з провідними дипломатичними представниками країн-партнерів: Фабріціо Саджо (дипломатичний радник голови Ради міністрів Італії), генералом Кітом Келлогом (спеціальний представник президента США), Гюнтером Заутером (радником Федерального канцлера Німеччини з питань національної безпеки) та Ксав’є Шателем (дипломатичний радник президента Франції).

