СБУ задержала российских агентов в пяти областях — фото

Задержание одного из агентов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще пятерых агентов России. Они пытались создать "повстанческое движение" для дестабилизации внутри страны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в субботу, 1 февраля.

Читайте также:

Задержание агентов России

Так, прокремлевская организация "Рабочий фронт Украины" по заказу врага пыталась создать протестные движения. Участники агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед Россией. Также они призывали мужчин уклоняться от мобилизации, а действующих военных — не выполнять приказы командиров и осуществлять СОЧ.

Задержание российского агента. Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении агенту. Фото: СБУ

Также злоумышленники предлагали воинам объединяться в так называемые "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях. Для этого группа создала страницы в различных соцсетях, где у них было более 30 тысяч подписчиков. В то же время они расклеивали по улицам агитационные листовки с QR-кодом на организацию и призывами к срыву мобилизации.

СБУ задержала агента России. Фото: СБУ

Вручение подозрения агентам. Фото: СБУ

Задержание агентов РФ. Фото: СБУ

"Ежедневно они обходили не менее 30 адресов, где размещали "агитки" на досках объявлений или просто на стенах зданий. Для печати пропагандистской наглядности они оборудовали подпольные "типографии" прямо в собственных домах", — уточнили в СБУ.

СБУ задержала пятерых вражеских пособников в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Все они являются местными жителями в возрасте 20-32 лет: студенты, работники предприятий и безработные, которые действовали по указаниям куратора из РФ.

Чат агентов РФ. Фото: СБУ

Чат агентов РФ. Фото: СБУ

Во время обысков были обнаружены оптовые партии российской наглядности, коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами. Всем сообщены подозрения в препятствовании законной деятельности ВСУ. Трое задержанных находятся под стражей, двое других — под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, на Львовщине разоблачили курсантку военного института, которая работала на российские спецслужбы и готовила ракетный удар по казармам.

Также СБУ сообщила заочно о подозрении военкору из Крыма, который воюет как доброволец в составе войск России.