СБУ затримала російських агентів у п'ятьох областях — фото

Готували "повстанський рух" — СБУ затримала агентів Росії
Служба безпеки України затримала ще п'ятьох агентів Росії. Вони намагалися створити "повстанський рух" для дестабілізації всередині країни.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у суботу, 1 лютого.
Затримання агентів Росії
Так, прокремлівська організація "Робітничий фронт України" на замовлення ворога намагалася створити протестні рухи. Учасники агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед Росією. Також вони закликали чоловіків ухилятися від мобілізації, а чинних військових — не виконувати накази командирів та здійснювати СЗЧ.
Також зловмисники пропонували воїнам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях. Для цього група створила сторінки у різних соцмережах, де мала понад 30 тисяч підписників. Водночас вони розклеювали по вулицях агітаційні листівки з QR-кодом на організацію та закликами до зриву мобілізації.
"Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували "агітки" на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні "типографії" прямо у власних помешканнях", — уточнили в СБУ.
СБУ затримала п'ятьох ворожих поплічників у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Усі вони є місцевими мешканцями віком 20-32 роки: студенти, працівники підприємств та безробітні, які діяли за вказівками куратора з РФ.
Під час обшуків було виявлено оптові партії російської наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами. Всім повідомлені підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Троє затриманих перебувають під вартою, інші двоє — під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета.
Нагадаємо, на Львівщині викрили курсантку військового інституту, яка працювала на російські спецслужби й готувала ракетний удар по казармах.
Також СБУ повідомила заочно про підозру воєнкору з Криму, який воює як доброволець у складі військ Росії.
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