СБУ затримала російських агентів у п'ятьох областях — фото

Затримання одного з агентів. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще п'ятьох агентів Росії. Вони намагалися створити "повстанський рух" для дестабілізації всередині країни.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у суботу, 1 лютого.

Читайте також:

Затримання агентів Росії

Так, прокремлівська організація "Робітничий фронт України" на замовлення ворога намагалася створити протестні рухи. Учасники агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед Росією. Також вони закликали чоловіків ухилятися від мобілізації, а чинних військових — не виконувати накази командирів та здійснювати СЗЧ.

Затримання російського агента. Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру агенту. Фото: СБУ

Також зловмисники пропонували воїнам об’єднуватися у так звані "солдатські комітети" для колективної відмови від участі у бойових діях. Для цього група створила сторінки у різних соцмережах, де мала понад 30 тисяч підписників. Водночас вони розклеювали по вулицях агітаційні листівки з QR-кодом на організацію та закликами до зриву мобілізації.

СБУ затримала агента Росії. Фото: СБУ

Вручення підозри агентам. Фото: СБУ

Затримання агентів РФ. Фото: СБУ

"Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували "агітки" на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні "типографії" прямо у власних помешканнях", — уточнили в СБУ.

СБУ затримала п'ятьох ворожих поплічників у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Усі вони є місцевими мешканцями віком 20-32 роки: студенти, працівники підприємств та безробітні, які діяли за вказівками куратора з РФ.

Чат агентів РФ. Фото: СБУ

Чат агентів РФ. Фото: СБУ

Під час обшуків було виявлено оптові партії російської наочності, комуністичну літературу, комп’ютери та мобільні телефони із доказами. Всім повідомлені підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Троє затриманих перебувають під вартою, інші двоє — під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, на Львівщині викрили курсантку військового інституту, яка працювала на російські спецслужби й готувала ракетний удар по казармах.

Також СБУ повідомила заочно про підозру воєнкору з Криму, який воює як доброволець у складі військ Росії.