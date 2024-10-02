Планы Украины на осень-2024: Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 октября, заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Они обсудили чувствительную информацию, которую получают разведчиками.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего видео обращения к украинцам.

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"Ключевые вещи — и по усилению Службы, и по нашей работе по чрезвычайно чувствительной информации, которую получают наши украинские разведчики", — говорится в сообщении.

Президент рассказал, что сейчас по всем направлениям и на всех уровнях готовятся максимальные результаты для государства в течение осени. Он заверил, что будет обеспечено все необходимое содержание для "Рамштайна", военные, Офис, дипломаты — все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности.

"С другой стороны, работаем и в отношении тех намерений, которые имеет враг. Мы готовимся противодействовать и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня Зеленский подписал указы о кадровых изменениях среди заместителей главы Службы внешней разведки. Он уволил двух должностных лиц и назначил новых.

Также Зеленский недавно обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.