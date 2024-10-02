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Готуємо максимальні результати на осінь — ключове з вечірнього звернення Зеленського

2 жовтня 2024 21:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Плани України на осінь-2024: Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 жовтня, заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Вони обговорили чутливу інформацію, яку здобувають розвідники.

Про це український лідер заявив під час вечірнього відеозвернення до українців.

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"Ключові речі — і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають наші українські розвідники", — йдеться у повідомленні.

Президент розповів, що зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуються максимальні результати для держави протягом осені. Він запевнив, що буде забезпечено увесь необхідний зміст для "Рамштайну", військові, Офіс, дипломати — все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості.

"З іншого боку, працюємо і щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти і саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей", — додав Зеленський.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський підписав укази про кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки. Він звільнив двох посадовців та призначив нових.

Також Зеленський нещодавно оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача.

Володимир Зеленський розвідка Служба зовнішньої розвідки звернення війна в Україні

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