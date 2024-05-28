Главный редактор "Экономической правды" присоединяется к ВСУ

Дмитрий Денков. Фото: Детектор медиа

Главный редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков присоединяется к Вооруженным силам Украины. Перед тем его почти на сутки задержали сотрудники Территориального центра комплектования.

Об этом Денков написал на своей Facebook-странице.

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Как комментирует инцидент Денков

Через сутки после задержания сотрудниками ТЦК на странице Денкова в Facebook появилось сообщение, где он отметил, что ему удалось найти общий язык с ТЦК.

Согласно сообщению, он скоро присоединится к подразделению, в которое и планировал пойти раньше, чем произошел инцидент.

Что известно о задержании Денкова

Главный редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков около суток пробыл в ТЦК в Одесской области. По словам журналиста, ему не разрешили связаться с родными.

Позже на случай отреагировал Одесский областной ТЦК и СП. Оказалось, что Денков долгое время не обновлял учетные данные в военкомате, поэтому был объявлен в розыск. Именно на этом основании он был задержан представителями Государственной пограничной службы Украины.