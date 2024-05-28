Головний редактор "Економічної правди" долучається до ЗСУ — подробиці
Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков долучається до Збройних сил України. Перед тим його майже на добу затримали співробітники Територіального центру комплектування.
Про це Дєнков написав на своїй Facebook-сторінці.
Як коментує інцидент Дєнков
За добу після затримання співробітниками ТЦК на сторінці Дєнкова у Facebook з’явилося повідомлення, де він зазначив, що йому вдалося порозумітися з ТЦК.
Згідно з дописом, він скоро приєднається до підрозділу, до якого й планував піти раніше, ніж стався інцидент.
Що відомо про затримання Дєнкова
Головний редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков близько доби пробув у ТЦК в Одеській області. За словами журналіста, йому не дозволили зв’язатися з рідними.
Пізніше на випадок відреагував Одеський обласний ТЦК та СП. Виявилось, що Дєнков тривалий час не оновлював облікові дані у військкоматі, тому був оголошений у розшук. Саме на цій підставі його затримали представники Державної прикордонної служби України.
Читайте Новини.LIVE!