Головний редактор "Економічної правди" долучається до ЗСУ — подробиці

Дмитро Дєнков. Фото: Детектор медіа

Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков долучається до Збройних сил України. Перед тим його майже на добу затримали співробітники Територіального центру комплектування.

Про це Дєнков написав на своїй Facebook-сторінці.

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Як коментує інцидент Дєнков

За добу після затримання співробітниками ТЦК на сторінці Дєнкова у Facebook з’явилося повідомлення, де він зазначив, що йому вдалося порозумітися з ТЦК.

Згідно з дописом, він скоро приєднається до підрозділу, до якого й планував піти раніше, ніж стався інцидент.

Що відомо про затримання Дєнкова

Головний редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков близько доби пробув у ТЦК в Одеській області. За словами журналіста, йому не дозволили зв’язатися з рідними.

Пізніше на випадок відреагував Одеський обласний ТЦК та СП. Виявилось, що Дєнков тривалий час не оновлював облікові дані у військкоматі, тому був оголошений у розшук. Саме на цій підставі його затримали представники Державної прикордонної служби України.