Глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне обратился к ВСУ — что сказал

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Каво Драгоне. Фото: скриншот

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Каво Драгоне в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов обратился к украинским воинам. Он выразил поддержку и восхищение.

Об этом Каво Драгоне сказал перед участниками 17-го ежегодного Kyiv Security Forum в четверг, 8 мая.

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Драгоне отметил, что сегодняшний день — это не только воспоминание о прошлом. По его словам, это создание будущего, в котором Украина будет свободной, независимой и защищенной.

"От имени каждой страны НАТО, каждой военной формы, которую мы носим, мы отдаем Вам честь! Ваша борьба — это наше общее дело. Мы не отступим. И вы не отступите тоже. Слава Украине!" — подчеркнул глава Военного комитета НАТО.

Напомним, 26 апреля в Киеве прошло заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по подготовке, образованию и анализу.

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что вместе с союзниками ведется работа над созданием системы гарантий безопасности для Украины за пределами НАТО.