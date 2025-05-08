Голова Військового комітету НАТО Каво Драгоне звернувся до ЗСУ — що сказав

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Каво Драгоне. Фото: скриншот

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Каво Драгоне у День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років звернувся до українських воїнів. Він висловив підтримку та захоплення.

Про це Каво Драгоне сказав перед учасниками 17-го щорічного Kyiv Security Forum у четвер, 8 травня.

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Драгоне зазначив, що сьогоднішній день — це не лише згадка про минуле. За його словами, це творення майбутнього, в якому Україна буде вільною, незалежною та захищеною.

"Від імені кожної країни НАТО, кожної військової форми, яку ми носимо, Ми віддаємо Вам честь! Ваша боротьба — це наша спільна справа. Ми не відступимо. І ви не відступите теж. Слава Україні!" — наголосив голова Військового комітету НАТО.

Нагадаємо, 26 квітня у Києві пройшло засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО–Україна з підготовки, освіти та аналізу.

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом із союзниками ведеться робота над створенням системи безпекових гарантій для України поза межами НАТО.