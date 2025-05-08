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Головна Армія Голова Військового комітету НАТО звернувся до воїнів ЗСУ

Голова Військового комітету НАТО звернувся до воїнів ЗСУ

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Дата публікації: 8 травня 2025 14:42
Голова Військового комітету НАТО Каво Драгоне звернувся до ЗСУ — що сказав
Голова Військового комітету НАТО, адмірал Каво Драгоне. Фото: скриншот

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Каво Драгоне у День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років звернувся до українських воїнів. Він висловив підтримку та захоплення.

Про це Каво Драгоне сказав перед учасниками 17-го щорічного Kyiv Security Forum у четвер, 8 травня.

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Драгоне зазначив, що сьогоднішній день — це не лише згадка про минуле. За його словами, це творення майбутнього, в якому Україна буде вільною, незалежною та захищеною.

"Від імені кожної країни НАТО, кожної військової форми, яку ми носимо, Ми віддаємо Вам честь! Ваша боротьба — це наша спільна справа. Ми не відступимо. І ви не відступите теж. Слава Україні!" — наголосив голова Військового комітету НАТО.

Нагадаємо, 26 квітня у Києві пройшло засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО–Україна з підготовки, освіти та аналізу. 

Раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом із союзниками ведеться робота над створенням системи безпекових гарантій для України поза межами НАТО.

НАТО ЗСУ Україна військові День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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