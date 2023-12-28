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Глава Нацполиции объяснил, должны ли правоохранители раздавать повестки

28 декабря 2023 13:05
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Глава Нацполиции объяснил, должны ли правоохранители раздавать повестки
Глава Нацполиции Иван Выгивский. Фото: пресс-служба Нацполиции
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Сотрудники Национальной полиции не должны выдавать гражданам повестки в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. У них есть куча своих полномочий, которые они должны выполнять.

Об этом в интервью Українським новинам заявил Глава Национальной полиции Иван Выгивский.

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По словам Выговского, у полиции есть много собственных задач, поэтому каждый должен заниматься своей работой.

"С одной стороны, мы документируем сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они получают неправомерную выгоду, и таким образом люди не идут служить. Выходит, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов", — сказал Выговский.

Он уточнил, что полиция является крупнейшим правоохранительным органом, поэтому всегда помогает другим государственным структурам и иногда выполняет те функции, которые не предусмотрены законодательством.

"Розыск дезертиров, не подпадающий под наш функционал, ведь это задача ДБР, однако и этим мы занимаемся, потому что у ДБР так же в разы меньше человеческого ресурса", — привел пример глава Нацполиции.   

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая подробно рассказала, что готовится в законопроекте об изменениях процесса мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что это все еще проект, военные представили сугубо жесткие нормы. В настоящее время власти прорабатывают реалистичную модель.  

Мы также писали, что адвокат Ростислав Кравец прокомментировал заявления Марьяны Безуглой о вручении повесток не только работниками ТЦК, но и полицейскими. По словам специалиста, у полиции нет такой функции, к тому же для этого нужны дополнительные расходы из госбюджета.        

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