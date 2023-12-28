Голова Нацполіції пояснив, чи повинні правоохоронці роздавати повістки

Голова Нацполіції Іван Вигівський. Фото: пресслужба Нацполіції

Співробітники Національної поліції не повинні видавати громадянам повістки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У них є купа своїх повноважень, які вони повинні виконувати.

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявив Голова Національної поліції Іван Вигівський.

Читайте також:

Чому Вигівський проти того, щоб поліцейські видавали повістки

За словами Вигівського, у поліції є багато власних завдань, тому кожен повинен займатися своєю роботою.

"З одного боку, ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і таким чином люди не йдуть служити. Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо в мобілізації, встановлюємо місця перебування ухилянтів", — сказав Вигівський.

Він уточнив, що поліція є найбільшим правоохоронним органом, тому завжди допомагає іншим державним структурам та виконує іноді ті функції, які не передбачені законодавством.

"Розшук дезертирів, що не підпадає під наш функціонал, адже це задача ДБР, однак і цим ми займаємося, тому що у ДБР так само в рази менше людського ресурсу", — навів приклад голова Нацполіції.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла детально розповіла, що готується у законопроєкті щодо змін процесу мобілізації в Україні. Вона наголосила, що це все ще проєкт, військові подали суто жорсткі норми. Наразі влада опрацьовує реалістичну модель.

Ми також писали, що адвокат Ростислав Кравець прокоментував заяви Мар'яни Безуглої щодо вручення повісток не лише працівниками ТЦК, а й поліцейськими. За словами фахівця, поліція не має такої функції, до того ж для цього потрібні додаткові витрати з держбюджету.