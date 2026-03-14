Главной целью РФ ночью была энергетика Киевщины, — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Российские войска в ночь на 14 марта выпустили по Украине более 400 ударных дронов. Основной мишенью для врага была энергетика Киевской области. Однако также есть разрушения обычных домов, школ и гражданских предприятий.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Обстрел Украины ночью 14 марта

Зеленский рассказал, что сейчас в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. По его словам, на местах работают все необходимые службы.

Спасатели ликвидируют пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Киевской области. Фото: ГСЧС

"Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона, но есть, к сожалению, также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий. По состоянию на это время известно о четырех погибших людях. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медицинским работникам", — отметил президент.

Известно, что этой ночью россияне применили около 430 дронов различных типов и 68 ракет, из них 13 баллистических. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО.

Поврежденное здание после обстрелов. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий обстрелов в Сумской области. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

"Каждая такая ночь российских ударов является напоминанием для всех наших партнеров, что системы противовоздушной обороны и ракеты для них — это фактически ежедневная потребность. Каждая договоренность для поставки ракет не может ожидать — все надо реализовывать как можно быстрее. Наши договоренности для увеличения производства ракет ПВО — это критическое направление, и на этом направлении нужно 100 процентов внимания", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше в Украине и в Европе. Именно поэтому, считает Владимир Зеленский, нужно сознательно относиться к реальному уровню угрозы и соответственно готовиться, в частности, нужно развить в Европе производства ракет для ПВО, особенно против баллистики.

Обстрелы Украины 14 марта

Этой ночью Россия атаковала дроном пригородный поезд на Харьковщине. Пассажиры не пострадали, но ранения получил машинист и его помощник.

Из-за вражеских обстрелов в Киеве ввели экстренные отключения света. Кроме того, на некоторых участках столицы временно приостановили движение электротранспорта.

Также на Киевщине из-за обстрела погибли два человека, а еще четыре человека получили ранения. Также получили повреждения здание общежития, производства и складские помещения.