Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Головною ціллю РФ вночі була енергетика Київщини, — Зеленський

Головною ціллю РФ вночі була енергетика Київщини, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 10:25
Головною ціллю РФ вночі була енергетика Київщини, — Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Російські війська у ніч проти 14 березня випустили по Україні понад 400 ударних дронів. Основною мішенню для ворога була енергетика Київської області. Однак також є руйнування звичайних будинків, шкіл та цивільних підприємств.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський. 

Зеленський розповів, що зараз у Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях триває ліквідація наслідків масованого російського удару. За його словами, на місцях працюють усі необхідні служби. 

Обстріли України 14 березня
Рятувальники ліквідовують пожежу на Київщину. Фото: ДСНС
Атака на Україну 14 березня
Наслідки обстрілів Київської області. Фото: ДСНС

"Основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є, на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників", — зазначив президент. 

Відомо, що цієї ночі росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і 68 ракет, з них 13 балістичних. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО.

Удар по Україні 14 березня
Пошкоджена будівля після обстрілів. Фото: ДСНС
РФ атакувала Україну 14 березня
Ліквідація наслідків обстрілів на Сумщині. Фото: ДСНС
Росія вдарила по Україні 14 березня
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

"Кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети для них — це фактично щоденна потреба. Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати — усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО — це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги", — підкреслив глава держави. 

Він додав, що Росія буде намагатися скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше в Україні та в Європі. Саме тому, вважає Володимир Зеленський, потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й відповідно готуватися, зокрема, потрібно розвинути в Європі виробництва ракет для ППО, особливо проти балістики. 

Обстріли України 14 березня

Цієї ночі Росія атакувала дроном приміський поїзд на Харківщині. Пасажири не постраждали, але поранення отримав машиніст та його помічник. 

Через ворожі обстріли у Києві ввели екстрені відключення світла. Крім того, на деяких ділянках столиці тимчасово призупинив рух електротранспорту. 

Також на Київщині через обстріл загинули двоє людей, а ще четверо осіб отримали поранення. Також зазнали пошкоджень будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.

Володимир Зеленський обстріли дрони війна в Україні енергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації