Головною ціллю РФ вночі була енергетика Київщини, — Зеленський

Російські війська у ніч проти 14 березня випустили по Україні понад 400 ударних дронів. Основною мішенню для ворога була енергетика Київської області. Однак також є руйнування звичайних будинків, шкіл та цивільних підприємств.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що зараз у Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях триває ліквідація наслідків масованого російського удару. За його словами, на місцях працюють усі необхідні служби.

"Основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є, на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників", — зазначив президент.

Відомо, що цієї ночі росіяни застосували близько 430 дронів різних типів і 68 ракет, з них 13 балістичних. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО.

"Кожна така ніч російських ударів є нагадуванням для всіх наших партнерів, що системи протиповітряної оборони та ракети для них — це фактично щоденна потреба. Кожна домовленість для постачання ракет не може очікувати — усе треба реалізовувати якнайшвидше. Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО — це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги", — підкреслив глава держави.

Він додав, що Росія буде намагатися скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше в Україні та в Європі. Саме тому, вважає Володимир Зеленський, потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й відповідно готуватися, зокрема, потрібно розвинути в Європі виробництва ракет для ППО, особливо проти балістики.

Цієї ночі Росія атакувала дроном приміський поїзд на Харківщині. Пасажири не постраждали, але поранення отримав машиніст та його помічник.

Через ворожі обстріли у Києві ввели екстрені відключення світла. Крім того, на деяких ділянках столиці тимчасово призупинив рух електротранспорту.

Також на Київщині через обстріл загинули двоє людей, а ще четверо осіб отримали поранення. Також зазнали пошкоджень будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.