Руководитель ГУР Олег Иващенко приехал на Запорожский фронт — детали

Глава ГУР посетил Запорожский фронт — какова цель поездки
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко совершил рабочую поездку на Запорожский фронт. Во время совместного совещания с командующим и командирами обсудили актуальную ситуацию на поле боя, проанализировали планы и намерения противника.
Об этом информирует пресс-служба ГУР МОУ в среду, 21 января.
Глава ГУР приехал на Запорожский фронт — что известно
Итак, во время совместного совещания Иващенко вместе с командующим Группировки войск на направлении и командирами соответствующих воинских частей определили пути углубления взаимодействия и координации всех составляющих Сил обороны Украины, в частности по усилению всех видов разведки.
Важные акценты в разговоре — увеличение объемов поставок новейших технических средств разведки и вопросы подготовки разведчиков в соответствии с требованиями современной войны.
Иващенко заслушал доклады командиров воинских частей ГУР МО Украины, привлеченных к боевым действиям на Запорожском фронте.
Также руководитель военной разведки поблагодарил воинов Департамента активных действий и "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины за ежедневную вооруженную борьбу за свободу и достоинство украинской нации.
Во время встречи с руководством Запорожской областной военной администрации стороны также обсудили приоритеты для дальнейшего взаимодействия ради укрепления украинских защитников и эффективного отпора российским захватчикам.
Недавно президент Зеленский заслушал доклад руководителя разведки Олега Иващенко — обсудили подготовку дальнейших ударов РФ.
Напомним, что в начале января этого года Олег Иващенко официально возглавил Главное управление разведки Минобороны Украины.
