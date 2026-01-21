Руководитель ГУР Олег Иващенко приехал на Запорожский фронт — детали

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко. Фото: ГУР/Telegram

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко совершил рабочую поездку на Запорожский фронт. Во время совместного совещания с командующим и командирами обсудили актуальную ситуацию на поле боя, проанализировали планы и намерения противника.

Об этом информирует пресс-служба ГУР МОУ в среду, 21 января.

Иващенко во время визита на Запорожский фронт. Фото: ГУР/Telegram

Глава ГУР приехал на Запорожский фронт — что известно

Итак, во время совместного совещания Иващенко вместе с командующим Группировки войск на направлении и командирами соответствующих воинских частей определили пути углубления взаимодействия и координации всех составляющих Сил обороны Украины, в частности по усилению всех видов разведки.

Важные акценты в разговоре — увеличение объемов поставок новейших технических средств разведки и вопросы подготовки разведчиков в соответствии с требованиями современной войны.

Иващенко заслушал доклады командиров воинских частей ГУР МО Украины, привлеченных к боевым действиям на Запорожском фронте.

Также руководитель военной разведки поблагодарил воинов Департамента активных действий и "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины за ежедневную вооруженную борьбу за свободу и достоинство украинской нации.

Во время встречи с руководством Запорожской областной военной администрации стороны также обсудили приоритеты для дальнейшего взаимодействия ради укрепления украинских защитников и эффективного отпора российским захватчикам.

Недавно президент Зеленский заслушал доклад руководителя разведки Олега Иващенко — обсудили подготовку дальнейших ударов РФ.

Напомним, что в начале января этого года Олег Иващенко официально возглавил Главное управление разведки Минобороны Украины.