Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Очільник ГУР відвідав Запорізький фронт — яка мета поїздки

Очільник ГУР відвідав Запорізький фронт — яка мета поїздки

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 12:28
Керівник ГУР Олег Іващенко приїхав на Запорізький фронт — деталі
Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко. Фото: ГУР/Telegram

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко здійснив робочу поїздку на Запорізький фронт. Під час спільної наради із командувачем та командирами обговорили актуальну ситуацію на полі бою, проаналізували плани та наміри противника.

Про це інформує пресслужба ГУР МОУ у середу, 21 січня.

Реклама
Читайте також:
Іващенко відвідав Запорізький фронт
Іващенко під час візиту на Запорізький фронт. Фото: ГУР/Telegram

Глава ГУР приїхав на Запорізький фронт — що відомо

Отже, під час спільної наради Іващенко разом із командувачем Угруповання військ на напрямку та командирами відповідних військових частин визначили шляхи поглиблення взаємодії та координації усіх складових Сил оборони України, зокрема щодо посилення усіх видів розвідки.

Важливі акценти в розмові — збільшення обсягів постачань новітніх технічних засобів розвідки та питання підготовки розвідників відповідно до вимог сучасної війни.

Іващенко заслухав доповіді командирів військових частин ГУР МО України, залучених до бойових дій на Запорізькому фронті.

Також керівник воєнної розвідки подякував воїнам Департаменту активних дій та "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України за щоденну збройну боротьбу за свободу і гідність української нації.

Під час зустрічі з керівництвом Запорізької обласної військової адміністрації сторони також обговорили пріоритети для подальшої взаємодії заради зміцнення українських оборонців та ефективної відсічі російським загарбникам.

Нещодавно президент Зеленський заслухав доповідь керівника розвідки Олега Іващенка — обговорили підготовку подальших ударів РФ.

Нагадаємо, що на початку січня цього року Олег Іващенко офіційний очолив Головне управління розвідки Міноборони України.

розвідка ЗСУ війна в Україні ГУР ситуація на фронті Олег Іващенко
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації