Керівник ГУР Олег Іващенко приїхав на Запорізький фронт — деталі

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко. Фото: ГУР/Telegram

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Олег Іващенко здійснив робочу поїздку на Запорізький фронт. Під час спільної наради із командувачем та командирами обговорили актуальну ситуацію на полі бою, проаналізували плани та наміри противника.

Про це інформує пресслужба ГУР МОУ у середу, 21 січня.

Іващенко під час візиту на Запорізький фронт. Фото: ГУР/Telegram

Глава ГУР приїхав на Запорізький фронт — що відомо

Отже, під час спільної наради Іващенко разом із командувачем Угруповання військ на напрямку та командирами відповідних військових частин визначили шляхи поглиблення взаємодії та координації усіх складових Сил оборони України, зокрема щодо посилення усіх видів розвідки.

Важливі акценти в розмові — збільшення обсягів постачань новітніх технічних засобів розвідки та питання підготовки розвідників відповідно до вимог сучасної війни.

Іващенко заслухав доповіді командирів військових частин ГУР МО України, залучених до бойових дій на Запорізькому фронті.

Також керівник воєнної розвідки подякував воїнам Департаменту активних дій та "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України за щоденну збройну боротьбу за свободу і гідність української нації.

Під час зустрічі з керівництвом Запорізької обласної військової адміністрації сторони також обговорили пріоритети для подальшої взаємодії заради зміцнення українських оборонців та ефективної відсічі російським загарбникам.

Нещодавно президент Зеленський заслухав доповідь керівника розвідки Олега Іващенка — обговорили підготовку подальших ударів РФ.

Нагадаємо, що на початку січня цього року Олег Іващенко офіційний очолив Головне управління розвідки Міноборони України.