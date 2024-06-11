Гетманцев сообщил, куда идут финансы во время войны и о расходах на армию

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Фото: MC.today

Украина рассчитывает на международную финансовую поддержку, не касающуюся армии. Но вооруженные силы финансируются за счет собственных поступлений.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил в эфире телеканала "Рада" во вторник, 11 июня.

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"Налогообложение и аккумулирование денег для армии - это вопрос выживания" , — заявил Гетманцев.

Также он сказал, что до конца года Украина может возместить свои невоенные расходы за счет международных инвестиций.

Однако финансирование армии осуществляется за счет собственных поступлений и здесь есть определенное недофинансирование. На сегодняшний день Кабинет Министров ищет дополнительные источники финансирования.

Напомним, в Украине военные имеют право на ряд льгот по кредитам. Они предусматривают избавление от необходимости уплаты процентов, штрафных санкций, пени за несвоевременное обслуживание платежей по кредитам.

Украинские граждане в четырех регионах могут получить международную помощь 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от военных действий.