Гетманцев сообщил, куда идут финансы во время войны и о расходах на армию

Гетманцев рассказал, за счет каких средств возмещаются расходы на армию
Украина рассчитывает на международную финансовую поддержку, не касающуюся армии. Но вооруженные силы финансируются за счет собственных поступлений.
Об этом народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил в эфире телеканала "Рада" во вторник, 11 июня.
Финансирование войны и расходы на армию
"Налогообложение и аккумулирование денег для армии - это вопрос выживания" , — заявил Гетманцев.
Также он сказал, что до конца года Украина может возместить свои невоенные расходы за счет международных инвестиций.
Однако финансирование армии осуществляется за счет собственных поступлений и здесь есть определенное недофинансирование. На сегодняшний день Кабинет Министров ищет дополнительные источники финансирования.
Напомним, в Украине военные имеют право на ряд льгот по кредитам. Они предусматривают избавление от необходимости уплаты процентов, штрафных санкций, пени за несвоевременное обслуживание платежей по кредитам.
Украинские граждане в четырех регионах могут получить международную помощь 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и пострадавшим от военных действий.
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